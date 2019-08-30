НОВОСТИ

В Сети появился красивый снимок семьи Галкина и Пугачевой

Поклонники певицы и юмориста назвали семейный портрет красивым.

В Сети появился красивый снимок семьи Галкина и Пугачевой
Алла Пугачева с детьми. INSTAGRAM.COM/ELIZAVETA_GALKINAAA/

Кажется, о повседневной жизни поклонники звездного семейства Максима Галкина и Аллы Пугачевой знают очень много. Все благодаря многочисленным публикациям в социальной сети Instagram в аккаунтах самих артистов и фанатских групп. Особенной популярность, конечно, пользуются посты с видео, на кадрах которых с пятилетними близнецами резвится их папа. Но и «спокойные» портретные фотографии вызывают бурную реакцию подписчиков и поклонников.

Очередная публикация на фанатской странице Гарри Галкина как раз из таких. На фотографии размещенной в ленте изображена вся семья Галкина-Пугачевой. Прижавшись к маме стоят Лиза и Гарри, рядом – Максим. Все улыбаются и выглядят абсолютно счастливо, что и отметили в комментариях подписчики.

«Красивое семейство и излучает счастье. Это передается даже через фото, такая позитивная энергетика», — пишет одна фанаток.

Напомним, не так давно здесь же был опубликован очень любопытный отрывок интервью, которое он давал в эфире программы «Честное слово» с Юрием Николаевым. В нем юморист и телеведущий рассказал, что роль строго родителя в их семье досталась Алле Борисовне, он же, при виде малышей, у стоять не может и во всем потакает своим наследникам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева последние новостидвойняшки Гарри и ЛизаМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостисемейное фото

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появился красивый снимок семьи Галкина и Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: