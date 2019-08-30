В Сети появился красивый снимок семьи Галкина и Пугачевой

Кажется, о повседневной жизни поклонники звездного семейства Максима Галкина и Аллы Пугачевой знают очень много. Все благодаря многочисленным публикациям в социальной сети Instagram в аккаунтах самих артистов и фанатских групп. Особенной популярность, конечно, пользуются посты с видео, на кадрах которых с пятилетними близнецами резвится их папа. Но и «спокойные» портретные фотографии вызывают бурную реакцию подписчиков и поклонников.

Очередная публикация на фанатской странице Гарри Галкина как раз из таких. На фотографии размещенной в ленте изображена вся семья Галкина-Пугачевой. Прижавшись к маме стоят Лиза и Гарри, рядом – Максим. Все улыбаются и выглядят абсолютно счастливо, что и отметили в комментариях подписчики.

«Красивое семейство и излучает счастье. Это передается даже через фото, такая позитивная энергетика», — пишет одна фанаток.

Напомним, не так давно здесь же был опубликован очень любопытный отрывок интервью, которое он давал в эфире программы «Честное слово» с Юрием Николаевым. В нем юморист и телеведущий рассказал, что роль строго родителя в их семье досталась Алле Борисовне, он же, при виде малышей, у стоять не может и во всем потакает своим наследникам.