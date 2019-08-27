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Максим Галкин рассказал, как в их семье воспитывают детей

Юморист практически всегда потакает малышам, а певица выполняет роль строгой мамы.

Максим Галкин рассказал, как в их семье воспитывают детей
Максим Галкин/instagram.com/garri_galkin/

Роль строгого родителя в семье Пугачевой и Галкина взяла на себя Примадонна. Именно ее слов и интонаций опасаются 5-летние Гарри и Лиза. А Максим Галкин в основном только балует малышей. Об этом юморист рассказала на видеокадрах, которые разместили фанаты его сына на своей страничке в Instagram.

Судя по всему, ролик смонтирован из программы «Честное слово» с Юрием Николаевым.

«Алла тоже в них души не чает. Но я вообще не могу их воспитывать. Я умиляюсь от них с пол оборота».

Максим заметил, что дети соперничают между собой, особенно сын. Гарри родился позже Лизы на одну минуту и отличается характером от сестры. Он менее самостоятельный и более ревнивый. Лиза – мудрая девочка и требует меньше внимания к себе. Поэтому чаще на коленях у папы поклонники видят именно Гарри.

«Это не потому, что я его больше люблю», — пояснил Галкин.

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Алла Пугачева и Максим ГалкинГарри ГалкинГарри и Лиза Галкины

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Максим Галкин рассказал, как в их семье воспитывают детей
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