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Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери

10-летняя Маруся посещает элитную гимназию в Подмосковье.

Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери
Ксения Бородина/instagram.com/borodylia/

Как и многие мамы, звезда телеканала ТНТ заботливо собирает старшую дочь Марусю в школу.

В этом году дети пойдут учиться 2 сентября, так как первое число приходится на выходной день. На своей странице в Instagram Ксения опубликовала снимок девочки в школьной форме.

На Марусе — скромное и красивое темно-синее платье с золотистыми пуговицами на груди, длинным рукавом, манжетами с оборками. По низу наряд отделан полосками. У линии плеч также имеется оборка со светлой окантовкой по краю. К темному платью подобраны белые колготки и черные лаковые туфли. Маруся стоит на травке у дерева. демонстрируя наряд как маленькая модель.

В комментарии Ксения отметила, что они с дочкой к школе готовы и успели купить не только платье и туфли, но и рюкзак.

Дочь Бородиной учится в гимназии им. Е. М. Примакова в Одинцовском районе Московской области. За обучение малышки семья платит 700 тысяч рублей в год. Из этой суммы 200 тысяч школа берет на развитие, а 500 тысяч составляет стоимость образования.

Отметим, что в той же школе учатся дети шоумена Михаила Галустяна, 9-летняя Эстелла и 7-летняя Элита, а также сын и дочь юмориста Гарика Мартиросяна — 15-летняя Жасмин и 10-летний Даниэль.

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Ксения БородинателеведущаяШкола

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Ксения Бородина показала, какую школьную форму выбрала для дочери
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