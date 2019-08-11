Ксения Бородина призналась, что не любит долгие примерки в бутиках

Телеведущая мечтает о времени, когда одежду можно будет подбирать без участия человека.

Телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram неожиданным признанием: светская львица не любит долго примерять одежду в магазинах. По словам девушки, для нее это время, потраченное впустую.

«Хочется, чтобы пришла в магазин – выбрала то, что понравилось, сказала размер, купила — и пошла дальше. Но нет — нужно мерить миллион вещей, потому что везде разные размеры, разные фасоны и так далее», — сетует красавица.

Ксения рассказала, что прочла в Интернете о новой разработке, позволяющей по фотографии человека создавать его 3D-модель и автоматически подбирать к ней размеры одежды. Телеведущая призналась, что ждет не дождется, когда эта технология будет доделана и внедрена в жизнь людей.

Напомним, сейчас Ксения находится замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым, у них в 2015 году родилась дочь Теона. Также у Бородиной есть еще один ребенок от первого брака — 10-летняя Маруся.

А вы согласны с телеведущей?