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Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни

Певица разоткровенничалась в программе Натальи Синдеевой на «Дожде».

Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни
https://www.instagram.com/avarum/

За 22 года совместной жизни Анжелика Варум и Леонид Агутин знают друг о друге все. Но иногда Варум все же приходится напоминать любимому о некоторых вещах, а потому певица в шутку называет себя «второй мамой Лени».

Так, любой концерт в другом городе или гастрольный тур — стресс для Анжелики. В программе «Синдеева» она рассказала, как не может уснуть, пока не убедится, что любимый сыт.

«Я контролер. Мне обязательно надо контролировать: поел или не поел и всё-такое. Ведь мне же это потом всё разгребать», — посмеялась артистка, которая тщательно следит за здоровьем супруга. Более того, она напоминает ему, во сколько ложиться спать и что делать, если вдруг простуда.

Например, певица всегда проверяет, чтобы у мужа была с собой стеклянная бутылка воды, которую при необходимости можно использовать как грелку.

Но самое забавное произошло в конце программы. Артистку посетила мысль, что она рассказала слишком много деталей, за что она тут же решила извиниться в эфире: «Леня, прости!».

Что же, думаем Агутин не в обиде. Ведь он давно уже знает взбалмошный характер жены и любит ее за то, что она делает его жизнь столь насыщенной.

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Анжелика Варумзвездные отношения.звездные семьиЛеонид Агутин

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Варум извинилась перед мужем за обнародование деталей личной жизни
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