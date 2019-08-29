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Дмитрий Певцов устроил грандиозный тур по США и Канаде

Артист посетит с концертами восемь городов.

Дмитрий Певцов устроил грандиозный тур по США и Канаде
Дмитрий Певцов/instagram.com/dima_pevtsov/

Дмитрий Певцов разместил в своем мини-блоге видео, на котором рассказал о своем посещении Монреаля в контексте большого гастрольного тура по восьми городам США и Канады. На ролике Певцов появился с двумя коллегами, сопровождающими его в поездке, в аэропорту Монреаля. Перед своими подписчиками Певцов предстал очень уставшим, чего и не скрывал. Заспанный вид он объяснил 5-часовым перелетом из Ванкувера в Монреаль.

В комментарии к видео Певцов пояснил, что уже посетил с концертами Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Ванкувер. Из Монреаля он отправится в Торонто, а дальше держит путь в Чикаго, Нью-Йорк, откуда отправится в Рим, а затем домой в Москву.

На втором кадре ролика Певцов, сидя в авто, рассказывает о том, с каким успехом прошли его концерты в Монреале. «Ни один зритель с концерта не ушел», — с гордостью объявил артист.  Многие подписчики восхитились талантом и трудоспособностью Дмитрия, пожелав ему удачных концертов и попросив поберечь себя.

Интересно, что на этот раз Певцов не взял на гастроли своего 11-летнего сына Елисея, который не редко сопровождает папу на съемках. Например, нынешним летом артист возил мальчика с собой в Иркутскую область, где снималась короткометражка о судьбе смотрителя аэродрома. В главной роли снялся сам Певцов.

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Дмитрий Певцов устроил грандиозный тур по США и Канаде
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