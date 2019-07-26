Дмитрий Певцов отправился в путешествие на Валаам с сыном Елисеем

Поклонники артиста отметили, что мальчик подрос и стал похож на старшего, погибшего брата.

56-летний актер Дмитрий Певцов порадовал подписчиков «дорожным» видео, задокументировавшим начало путешествия отца и сына, 11-летнего Елисея, из Москвы в Валаамский монастырь.

Певцов также рассказал, что они отправятся на машине до Валаамского озера, а там уже возьмут катер, чтобы добраться до места назначения.

Сын Елисей родился у Певцова в браке с актрисой Ольгой Дроздовой. Певцов гордится сыном и с самого рождения Елисея посвящает ему много времени. Парень у актеров вырос симпатичный и очень улыбчивый, что отметили в комментариях и поклонники звездной семьи. Одна из подписчиц обратила внимание на сходство Елисея со старшим, погибшим сыном Певцова: «А ваш сын так похож на вашего старшего сына. Так много общего».

Напомним, старший сын Даниил родился в первом браке Дмитрия с актрисой Ларисой Божко. Даниил скончался в результате несчастного случая 3 сентября 2012 года. Смерть ребенка Певцов переживал очень тяжело.

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Отметив, что Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, куда направляются Певцовы, основан преподобными Сергием и Германом. Валаамские чудотворцы продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие. В монастыре есть большая ферма, сады. В парниках созревают арбузы, дыни, тыквы.