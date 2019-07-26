ЗВЕЗДЫ

Дмитрий Певцов отправился в путешествие на Валаам с сыном Елисеем

Поклонники артиста отметили, что мальчик подрос и стал похож на старшего, погибшего брата.

Дмитрий Певцов отправился в путешествие на Валаам с сыном Елисеем
Дмитрий Певцов/instagram.com/dima_pevtsov/

56-летний актер Дмитрий Певцов порадовал подписчиков «дорожным» видео, задокументировавшим начало путешествия отца и сына, 11-летнего Елисея, из Москвы в Валаамский монастырь.
Певцов также рассказал, что они отправятся на машине до Валаамского озера, а там уже возьмут катер, чтобы добраться до места назначения.

Сын Елисей родился у Певцова в браке с актрисой Ольгой Дроздовой. Певцов гордится сыном и с самого рождения Елисея посвящает ему много времени. Парень у актеров вырос симпатичный и очень улыбчивый, что отметили в комментариях и поклонники звездной семьи. Одна из подписчиц обратила внимание на сходство Елисея со старшим, погибшим сыном Певцова: «А ваш сын так похож на вашего старшего сына. Так много общего».

Напомним, старший сын Даниил родился в первом браке Дмитрия с актрисой Ларисой Божко. Даниил скончался в результате несчастного случая 3 сентября 2012 года. Смерть ребенка Певцов переживал очень тяжело.

Отметив, что Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, куда направляются Певцовы, основан преподобными Сергием и Германом. Валаамские чудотворцы продолжают свидетельствовать на протяжении тысячи лет свое незримое присутствие. В монастыре есть большая ферма, сады. В парниках созревают арбузы, дыни, тыквы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ПевцовмонастырьОльга Дроздова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Певцов отправился в путешествие на Валаам с сыном Елисеем
Интересно?
Поделись с друзьями: