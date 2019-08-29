Наргиз: «Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло»

Чтобы развеять слухи, появившиеся после расставания продюсера и композитора Максима Фадеева с одной из подопечных его лейбла MALFA Наргиз Закировой, последняя дала развернутое видеоинтервью YouTube-каналу «А поговорить?». Певица пять лет работала с Фадеевым. По ее признанию, проблемы начались с первых месяцев сотрудничества. Нынешним летом терпению Наргиз пришел конец.

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Сначала она обвинила окружение Фадеева в финансовой нечистоплотности. По ее словам, ее сольный концерт собрал 7 миллионов, а заплатили ей 750 000. Затем ее возмутило то, что с ней обошлись не лучшим образом на фестивале «Жара». Она не скрыла разочарования, а Фадеев решил с певицей просто попрощаться, запретив исполнять свои песни.

«Я, конечно, слышала о коварстве Максима, но не была готова к такому отношению. Мне обидно. Думала, что здравый смысл победит над эмоциями», — призналась Наргиз и подчеркнула: — «Я была савраской, которая ездит и зарабатывает бабло».

По словам певицы, после расторжения контракта с MALFA она активно работает над созданием собственной программы. Наргиз рассказала, что музыканты во главе с ней не выходят из студии, записывая один трек за другим.

Как призналась артистка, она рада тому, что начался новый этап в ее творческой жизни.