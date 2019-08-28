Максим Фадеев и Сергей Полунин выпустили совместный клип

Известный продюсер и композитор Максим Фадеев выпустил клип на песню «Стану ли я счастливей». На протяжении всего видео на сцене театра танцует эпатажный артист балета Сергей Полунин, известный любитель татуировок. Напомним, полгода назад с ним отказался работать Парижский оперный театр. Причиной стали резкие высказывания танцора о полных людях.

На своей странице в Instagram 29-летний артист поблагодарил Фадеева «за возможность стать визуальной частью музыкального волшебства».

«Песня «Стану ли я счастливей» от начала и до конца про мою жизнь. Всегда, когда исполняю её, меня переполняют эмоции, — написал Фадеев в Instagram. — Могу сказать, что я правда стал счастливей от того, что главную роль в этом клипе исполнил гений мирового балета Сергей Полунин. Его танец, движения стали воплощением каждой строчки песни».

Продюсер отметил, что съемки клипа проходили в Новосибирске, где Фадееву подарили вторую жизнь. В этом городе музыканту прооперировали сердце.

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