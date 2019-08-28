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Плетнев впервые вышел в свет после разрыва с Нинидзе

Актер появился на премьере фильма в Москве.

Плетнев впервые вышел в свет после разрыва с Нинидзе
Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе. Фото: globallookpress.com

В минувшем мае стало известно о расставании Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе, проживших вместе около трех лет. Пара объявила о разводе спустя год после свадьбы. Нино через некоторое время перестала скрывать близкие отношения с бывшим мужем Ксении Собчак.

У бывшего избранника актрисы все складывалось совсем не так радужно. Плетнев признался, что после разрыва отношений с Нинидзе у него наступил жизненный кризис и даже начались панические атаки. 39-летний артист перестал выходить в свет, но недавно наконец появился на публике после долгого перерыва.

Кирилл пришел на премьерный показ фильма «В Кейптаунском порту». Облачившийся в серые джинсы и толстовку актер выглядел отдохнувшим и позировал фотографам с легкой улыбкой на лице.

Нино Нинидзе начала появляться на светских мероприятиях в компании Максима Виторгана в начале июля, а в конце месяца пара не скрывала бурный роман. Артисты уже познакомили детей от предыдущих отношений, а недавно вместе отправились в отпуск на Кипр. На греческий курорт актриса взяла с собой Сашу, а Виторган – сыновей Платона и уже взрослого Даниила, родившегося у него в первом браке, сообщал портал Teleprogramma.pro.

По материалам сайта vokrug.tv.

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Виторган и НинидзеКирилл ПлетневМаксим ВиторганНино Нинидзепремьера фильма

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Плетнев впервые вышел в свет после разрыва с Нинидзе
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