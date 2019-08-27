Антон Лаврентьев открыто признался в любви коллеге по «Орлу и решке»

Двое ведущих популярного телешоу «Орел и решка» Антон Лаврентьев и Алина Астровская вышли в свет, как пара. 25 августа в Москве у первого состоялся большой концерт, а вторая приехала поддержать музыканта. Как сообщает портал «7Дней», Антон исполнил песню, посвященную Алине, а затем прямо со сцены признался ей в любви. Зрители встретили трогательный момент овациями.

Напомним, певица и поэтесса Алина Астровская участвовала в третьем сезоне «Фабрики звезд», а потом была соведущей 18-го, 20-го и 22-го сезонов «Орла и решки». Кроме того ее можно было увидеть в ряде других телепроектов. Девушка уже дважды была замужем.

Антон Лаврентьев ранее вел отдельную передачу «Орёл и решка. Шопинг», но в 2015 году оставил съемки ради музыкальной карьеры. Впечатления, которых набрался молодой человек во время поездок по всему миру, он использовал для записи альбома «Мои путешествия». Пластика вошла в ТОП-3 российского iTunes. В 2016 году Антон принял участие в шоу «Голос» и попал в команду Пелагеи, дошел до полуфинала.

Ранее Антон намекал, что у них с Алиной роман. Он опубликовал совместный снимок с девушкой и подписи к нему порассуждал на тему любви.

Как вам эта пара? Рады за них?