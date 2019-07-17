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Антон Лаврентьев перестал скрывать роман с ведущей «Орла и решки»

Артист порассуждал о том, что такое настоящая любовь.

Антон Лаврентьев перестал скрывать роман с ведущей «Орла и решки»
Антон Лаврентьев. Фото: Instagram@antonlavrentiev

Совсем недавно экс-ведущему «Орла и решки» и музыканту Антону Лаврентьеву приписывали роман с Марией Иваковой. Но на свадьбе Влада Топалова девушка рассекретила отношения с актером Никитой Ефремовым. А накануне свой роман перестал скрывать и сам Лаврентьев.

Антон опубликовал в Instagram снимок с другой коллегой по туристическому телепроекту Алиной Астровской. В подписи к фото он рассказал, какие чувства считает настоящей любовью. По словам ведущего, для него это постоянная работа над собой и вовлеченность в жизнь другого человека.

«Любовь. Для меня это расстояние, доверие. Это чуткость ума и души, ведь только на внутренних ощущениях можно действительно искренне обнимать дорогого тебе человека», — признался Лаврентьев.

Напомним, несколько лет назад экс-ведущий «Орла и решки» встречался с Ириной Шелест. Он даже сделал журналистке предложение, но до бракосочетания дело так и не дошло, Антон отменил торжество всего за несколько дней до похода в ЗАГС. А новая пассия Лаврентьева ранее состояла в браке. Астровская развелась с избранником-бизнесменом меньше года назад.

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Тэги:

«Орел и решка»Алина АстровскаяАнтон ЛаврентьевМария Ивакова

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Антон Лаврентьев перестал скрывать роман с ведущей «Орла и решки»
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