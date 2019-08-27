Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта

Певица не стала ждать, пока бывший избранник заберет свое имущество из ее особняка.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт прожили в официальном браке восемь месяцев. А спустя всего десять дней после того, как о расставании звездной пары стало известно широкой общественности, актер подал на развод.

Видимо, это сильно расстроило певицу, ведь она и ее бывший избранник, по слухам, договаривались расстаться лишь на время. Как рассказал источник в окружении Майли, она собрала вещи возлюбленного, которые тот оставил в ее особняке, и попросту выбросила их.

На помойке, в частности, оказались и любимые предметы актера, вроде памятных для него фото в рамках. А брендовую одежду Хемсворта и купленные им дизайнерские украшения Сайрус отправила на благотворительность.

Напомним, артисты разорвали отношения, когда в Сети распространились снимки исполнительницы, на которых она целуется с блогером Кейтлин Картер на отдыхе в Италии. В браке знаменитостей и раньше были проблемы, но случившееся стало для Хемсворта последней каплей.