Мэрилин Монро устроила перед смертью съемку в стиле «ню»

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказ о знаменитой фотосессии в стиле «ню», которую устроила Мэрилин Монро. Речь идет о тех фото, где она совершенно обнаженная находится в бассейне и поднимает ногу над бортиком.

Шиллер отмечает, что все происходило по желанию самой актрисы, а откровенная фотосессия потребовалась ей для того, чтобы затмить Элизабет Тейлор на первых полосах изданий.

Снимок был сделан в 1962 году и перед тем, как раздеться, роковая блондинка осведомилась: «Что если я зайду в бассейн в купальнике, а выйду без всего?».

