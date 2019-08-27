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Мэрилин Монро устроила перед смертью съемку в стиле «ню»

Об этом рассказал фотограф, который присутствовал на фотосессии.

Мэрилин Монро устроила перед смертью съемку в стиле «ню»
Фотограф рассказал об интимной фотосессии, котрую Мэрилин Монро сделала почти перед смертью ФОТО:Википедия

Американский фотограф Лоуренс Шиллер рассказ о знаменитой фотосессии в стиле «ню», которую устроила Мэрилин Монро. Речь идет о тех фото, где она совершенно обнаженная находится в бассейне и поднимает ногу над бортиком.

Шиллер отмечает, что все происходило по желанию самой актрисы, а откровенная фотосессия потребовалась ей для того, чтобы затмить Элизабет Тейлор на первых полосах изданий.

Снимок был сделан в 1962 году и перед тем, как раздеться, роковая блондинка осведомилась: «Что если я зайду в бассейн в купальнике, а выйду без всего?».

Актриса несколько раз погружалась в воду и выходила из нее свершено голой, это было так эффектно, что все мужчины, присутствующие на площадке, просто остолбенели от увиденного.

Съемка стала последней фотосессией в жизни Монро, в августе 1962 года ее не стало, сообщает телеканал «360».

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Мэрилин Монро

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Мэрилин Монро устроила перед смертью съемку в стиле «ню»
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