Как Мэрилин Монро пользовалась своими мужчинами и чем платила взамен

Ее называли «белокурым ангелом», «секс-бомбой», «американской мечтой». Ее любили артисты, писатели и президенты. Ее неподражаемая улыбка сводила с ума всех мужчин. 1 июня – день рождения Мэрилин Монро.

Легендарная блондинка покинула этот мир в возрасте 36 лет, и до сих пор в расследовании ее смерти не поставлена точка. Убийство? Суицид? Несчастный случай? Впрочем, вся жизнь Нормы Джин Мортенсон (в крещении – Нормы Джин Бейкер), ставшей впоследствии Мэрилин Монро, окружена тайнами. Например, многие до сих пор гадают: были ли счастливы с браке с ней мужья роскошной блондинки? Их было трое, и они были абсолютно разными.

Ю ная Норма Джин не знала семейного тепла и ласки

Детство и юность Мэрилин невозможно назвать безоблачными. Отец исчез, когда она еще не родилась. Мать страдала психическим расстройством и не могла должным образом ухаживать за дочерью. Более того, в одном из интервью Мэрилин рассказывала о врезавшемся ей в память воспоминании из раннего детства – как мать стоит над ее кроваткой и пытается задушить крошечную дочку подушкой.

Девочка прошла через приемные семьи и приюты, рано узнала, что такое бездушие, черствость и нищета. Как рассказывала впоследствии актриса, в подростковом возрасте ее не раз пытались изнасиловать взрослые мужчины из тех семей, в которых она жила под опекой. Так что нетрудно понять, почему 16-летняя Норма Джин с готовностью приняла предложение первого же подходящего мужчины, позвавшего ее замуж. Им стал Джеймс Догерти.

Первый гонорар – 5 долларов

Конечно, не об этом она мечтала долгими одинокими ночами, — юной Норме пришлось работать на военном заводе, и в целом ее существование «при муже» оказалось довольно скучным и пресным. Девушка чувствовала, что предназначена для чего-то более яркого.

И, когда у нее появился шанс, она его не упустила. В 1945 году на завод приехал Дэвид Конновер – военный фотограф, который работал по заданию Рональда Рейгана, главы гильдии американских актеров. Конноверу требовалось сделать снимки женщин, работающих на производстве. Миловидная брюнетка, молоденькая миссис Догерти, сразу привлекла его внимание.

Первым гонораром будущей кинодивы стали 5 долларов за час фотосъемок. Снимки эффектной красотки попались на глаза сотрудникам кинокомпании 20th Century Fox, и мечты Нормы Джин потихоньку начали превращаться в реальность: она вступила на путь, ведущий к славе и блеску.

Для начала ей предложили сменить имидж – перекраситься в блондинку и выбрать новое имя. Она так и сделала, а затем без сожаления развелась с Джеймсом – ведь она никогда его не любила, он просто стал для нее «спасательным кругом», вытащившим несчастную девочку из беспросветной жизни.

Джо ДиМаджио хотел семейного уюта, а Мэрилин стремилась к славе

Карьера Мэрилин Монро складывалась весьма успешно, вокруг нее роились толпы мужчин, она не знала недостатка во внимании и поклонении. Почему она выбрала 37-летнего бейсболиста Джо ДиМаджио? Влюбилась? Или ей льстил брак с ним – он ведь тоже был звездой, только спортивной?

Как бы там ни было, молодые люди заключили брак. Джо хотел, чтобы все прошло тихо и спокойно, он вообще тяготел к классической семье, мечтал о домашнем уюте и жене – хранительнице очага.

Разлетающаяся белая юбка похоронила их брак

Но все пошло не так с самого начала. О свадьбе узнали журналисты, и влюбленным пришлось позировать перед фотокамерами и отвечать на вопросы. Джо понял, что о тихой семейной жизни можно не мечтать – уж очень яркая птица досталась ему в жены. Невероятная популярность жены откровенно бесила его, он выходил из себя и, поговаривали, даже поднимал руку на актрису, когда видел, что ею интересуются другие мужчины.

Последней каплей стал знаменитый эпизод фильма «Зуд седьмого года», в котором юбку Мэрилин раздувает струя воздуха из вентиляционной решетки. Наблюдая за тем, как режиссер просит повторить эту сцену снова и снова, как дубль за дублем нижнее белье его жены оказывается выставленным напоказ, ДиМаджио закатил громкий скандал. Последовал развод – всего через 9 месяцев после свадьбы.

Джо ДиМаджио продолжал любить ее всю жизнь

После развода Мэрилин и Джо сумели сохранить добрые отношения. Рассказывали, что ДиМаджио продолжал любить ее до конца своих дней. Они даже собирались снова пожениться – но в день, на который была назначена свадьба, состоялись похороны Мэрилин…

Джо ДиМаджио еще 20 лет продолжал регулярно навещать могилу своей возлюбленной и каждый раз оставлял на ней цветы.

Артур Миллер – ее всегда тянуло к интеллектуалам

Если Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио называли самой красивой парой Голливуда, то ее брак с драматургом Артуром Миллером вызвал у поклонников актрисы недоумение. Невзрачный, даже откровенно некрасивый, он совершенно не смотрелся рядом с ослепительной блондинкой.

Но для нее внешность была не главной. Несмотря на образ «глупенькой блондинки», Мэрилин была достаточно начитанной особой, у нее в доме всегда было много книг, и свободные часы она проводила за чтением. Ее всегда тянуло к умным образованным людям, ей хотелось видеть в мужчине наставника. Артур Миллер был именно таким.

Не нашла в браке заботы и внимания

Мэрилин хотелось, чтобы муж ее баловал, любил, заботился о ней… Миллер же ожидал от нее поведения, свойственного взрослой ответственной женщине. Прошла всего неделя после свадьбы, и он написал в своем дневнике: «Она напоминает мне маленького ребенка. Я ее ненавижу!».

Запись попалась на глаза актрисе, она закатила скандал… Но потом ей пришлось сделать вид, что она обо всем «забыла». Однако обиды копились и копились, скандалы в семье вспыхивали чуть ли не каждый день. Скоро она начала принимать ударные дозы антидепрессантов.

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Несмотря на постоянные скандалы, Мэрилин вскоре забеременела. Она очень хотела ребенка, но произошел выкидыш, что усугубило ее мрачное состояние и заставило увеличить дозы успокоительных. После 5 лет брака Мэрилин развелась с Миллером. Он немедленно женился на другой.

А через некоторое время Артур Миллер написал пьесу, в которой выставил Мэрилин Монро взбалмошной, глупой и неуравновешенной особой. Он рассчитывал на успех – но зрители освистали премьеру, не желая мириться с таким образом любимицы всей Америки.

Да, к концу жизни она была уже не той легкой очаровательной красоткой, она наделала много глупостей, в ее жизни произошло слишком много тяжелого, и антидепрессанты, похоже, и свели ее в могилу. Но для миллионов зрителей и поклонников она навсегда осталась той прелестной милой блондинкой, подлинным секс-символом, о котором грезит каждый мужчина.