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Рынска порассуждала о новых поклонниках после смерти Малашенко

Журналистка не сомневается: мужчины обратят на нее внимание не раньше того дня, когда она сама разрешит все свои проблемы.

Рынска порассуждала о новых поклонниках после смерти Малашенко
Божена Рынска (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Божена Рынска до сих пор переживает из-за кончины возлюбленного — 64-летнего Игоря Малашенко. Напомним, что мужчина умер в Италии. Последние шесть месяцев избранница покойного бизнесмена пыталась справиться с депрессией и личными переживаниями. А не так давно стало известно, что Рынска готовится к появлению ребенка. Женщина воспользовалась услугами суррогатного материнства. Как выяснилось, еще несколько лет назад паре удалось заморозить эмбрион, пишет «Комсомольская правда».

Божена не сомневается, что у нее родится дочь от ныне покойного Малашенко, благодаря тому, то они заранее обеспокоились вопросом планирования малыша и обратились в клинику. При этом избранник журналистки мечтал о сыне. Игорь Евгеньевич был уверен, что он обзаведется наследником. Однако к суррогатному материнству Рынска решилась прибегнуть уже после смерти возлюбленного.

Говоря о личном, светская львица подметила, что всегда оказывала моральную поддержку мужчинам. Тогда как они испарялись из ее жизни, стоило ей только намекнуть на свои проблемы. Рынска уверена: молодые люди обходят стороной нуждающихся в помощи женщин.

«Когда я наконец встану на крыло и перестану рыдать каждый день, вот тогда все поклонники и выстроятся в очередь», — отметила Божена, добавив, что мужчины обратят на нее внимание не раньше того дня, когда она сама разрешит все свои проблемы.

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Рынска порассуждала о новых поклонниках после смерти Малашенко
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