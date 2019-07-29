Божена Рынска без операции подтянула овал лица

Теперь, по словам журналистки, ей не придется увлекаться фотошопом перед публикацией снимков.

Известная светская львица и журналиста Божена Рынска вдовствует уже пять месяцев. Уход супруга Игоря Малашенко она переживала очень тяжело, но время, как известно лечит, да и жизнь не стоит на месте. Божена понемногу приходит в себя и возвращается к привычному образу жизни.

Сменив имидж, звезда побывала у пластического хирурга, который помог ей избавиться от брылей, давно мучавших ее.

«Лицо «поехало». К подтяжке морально не была готова. И еще долго не буду. Поэтому сделала под местной анестезией — самая неприятная часть процедуры — ниточки по нижнему краю лица», — рассказывает Божена в очередной публикации на своей странице в Instagram.

Процедура, по словам светской львицы, оказалась недолгой и после нее у Божены не осталось синяков. Так что теперь не нужно налегать на фотошоп, что скрывать изменившийся овал лица.

Напомним, за последнее время это уже не первый поход Рынски к врачу. Не так давно она получила двойной перелом руки во время фотосессии. О чем тоже сообщала своим подписчикам в Сети.