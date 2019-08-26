Игорь Крутой устроил «крутую» вечеринку

Свой 65-летний юбилей Игорь Крутой отпраздновал на «Новой волне» творческим вечером и последовавшей за ней «крутой тусой».

Все главные хиты юбиляра, написанные им более чем за 30 последних лет, прозвучали на сцене в исполнении Филиппа Киркорова, Димы Билана, Светланы Лободы, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Анжелики Варум, Ани Лорак, Игоря Николаева, Александра Серова, «А-Студио», Алексея Воробьева, Егора Крида, Александра Реввы и других артистов. А специальная гостья вечера Наталья Орейро вместе с Роберто Кел Торресом исполнила песню «Акапулько». Одним из самых трогательных моментов стало выступление на сцене всей семьи – жены и двух дочерей Крутого, которые под его аккомпанемент исполнили песню «Буду я любить тебя всегда».

«В этом году 65 мне и 18 лет «Новой волне», — сказал Игорь Крутой, приветствуя зрителей. — Иногда же я себя чувствую на 18, а «Новая волна» — на 65. Все эти годы я благодарен своим соавторам, большим, замечательным поэтам. Моя огромная благодарность и уважением им, потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины».

А после творческого вечера последовала «крутая» вечеринка, где гостям на входе выдавали белые рубашки с одноименной надписью «Крутая туса». Поздравить маэстро пришли все его именитые друзья и коллеги, однако первым к микрофону вышел сам Крутой и спел для собравшихся несколько своих песен — «Радость моя», «Навсегда», «Прости, поверь».

В пляс пустились абсолютно все, включая главных женихов нашего шоу-бизнеса – Николая Баскова, Димы Билана и Алексея Воробьева. Если Билан был верен своей соратнице Яне Рудковской, то Басков и Воробьев кружили в объятиях сразу нескольких красавиц, в том числе жену и дочерей юбиляра. Правда, сам Игорь Яковлевич смотрел на эти жаркие танцы весьма одобрительно и даже сказал «Что радует – жена в надежных руках!» (подразумевая Николая Баскова).

Ну, а далее на сцене случился настоящий звездопад, один за другим для юбиляра пели Игорь Николаев, Дима Билан, Александр Ревва, Анжелика Варум, Алексей Воробьев, Жасмин.

Также для гостей вечера была разыграна раритетная «Волга», на которой написали пожелания все участники «Новой волны». Выигрышный билет оказался у старшей дочери Крутого – Виктории. Алексей Воробьев вызвался прокатить новую владелицу авто с ветерком, но завести машину так и не смог, хоть и очень старался больше пятнадцати минут. Но пообещал «С толкача заведем только так! Перегоним машинку без проблем!».