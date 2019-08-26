Звездные истории Игорь Крутой устроил «крутую» вечеринку
Звездные истории

Игорь Крутой устроил «крутую» вечеринку

Лика Брагина

Свой 65-летний юбилей Игорь Крутой отпраздновал на «Новой волне» творческим вечером и последовавшей за ней «крутой тусой».

Все главные хиты юбиляра, написанные им более чем за 30 последних лет, прозвучали на сцене в исполнении Филиппа Киркорова, Димы Билана, Светланы Лободы, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Анжелики Варум, Ани Лорак, Игоря Николаева, Александра Серова, «А-Студио», Алексея Воробьева, Егора Крида, Александра Реввы и других артистов. А специальная гостья вечера Наталья Орейро вместе с Роберто Кел Торресом исполнила песню «Акапулько». Одним из самых трогательных моментов стало выступление на сцене всей семьи – жены и двух дочерей Крутого, которые под его аккомпанемент исполнили песню «Буду я любить тебя всегда».

Жасмин с дочерью. Фото Лики Брагиной
Жасмин с дочерью. Фото Лики Брагиной

«В этом году 65 мне и 18 лет «Новой волне», — сказал Игорь Крутой, приветствуя зрителей. — Иногда же я себя чувствую на 18, а «Новая волна» — на 65. Все эти годы я благодарен своим соавторам, большим, замечательным поэтам. Моя огромная благодарность и уважением им, потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины».

Ани Лорак. Фото Лики Брагиной
Ани Лорак. Фото Лики Брагиной

А после творческого вечера последовала «крутая» вечеринка, где гостям на входе выдавали белые рубашки с одноименной надписью «Крутая туса». Поздравить маэстро пришли все его именитые друзья и коллеги, однако первым к микрофону вышел сам Крутой и спел для собравшихся несколько своих песен — «Радость моя», «Навсегда», «Прости, поверь».

Анжелика Варум и Александр Серов. Фото Лики Брагиной
Анжелика Варум и Александр Серов. Фото Лики Брагиной

В пляс пустились абсолютно все, включая главных женихов нашего шоу-бизнеса – Николая Баскова, Димы Билана и Алексея Воробьева. Если Билан был верен своей соратнице Яне Рудковской, то Басков и Воробьев кружили в объятиях сразу нескольких красавиц, в том числе жену и дочерей юбиляра. Правда, сам Игорь Яковлевич смотрел на эти жаркие танцы весьма одобрительно и даже сказал «Что радует – жена в надежных руках!» (подразумевая Николая Баскова).

Николай Басков танцует с женой Игоря Крутого. Фото Лики Брагиной
Николай Басков танцует с женой Игоря Крутого. Фото Лики Брагиной

Ну, а далее на сцене случился настоящий звездопад, один за другим для юбиляра пели Игорь Николаев, Дима Билан, Александр Ревва, Анжелика Варум, Алексей Воробьев, Жасмин.

Дима Билан и Яна Рудковская. Фото Лики Брагиной
Дима Билан и Яна Рудковская. Фото Лики Брагиной

Также для гостей вечера была разыграна раритетная «Волга», на которой написали пожелания все участники «Новой волны». Выигрышный билет оказался у старшей дочери Крутого – Виктории. Алексей Воробьев вызвался прокатить новую владелицу авто с ветерком, но завести машину так и не смог, хоть и очень старался больше пятнадцати минут. Но пообещал «С толкача заведем только так! Перегоним машинку без проблем!».

Алексей Воробьев и Виктория Крутая. Фото Лики Брагиной
Алексей Воробьев и Виктория Крутая. Фото Лики Брагиной
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Алексей ВоробьевДима БиланЖасминИгорь КрутойНиколай БасковФестиваль "Новая волна-2019"

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Игорь Крутой устроил «крутую» вечеринку
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