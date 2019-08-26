Стал известен обновленный состав жюри восьмого сезона шоу «Голос»

В сентябре в эфир выйдет второй сезон вокального проекта «Голос. 60+». Об этом в микроблоге рассказывала наставница шоу певица Валерия. Также в Москве стартуют съёмки слепых прослушиваний для будущих участников восьмого сезона «Голоса».

Примечательно, что среди членов звездного жюри оказался и 61-летний Валерий Сюткин. Он составил компанию более опытной наставнице Полине Гагариной (она участвовала в съемках четвертого и пятого сезонов шоу). Супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова останется единственной девушкой в этой четверке. Так как оставшиеся два кресла займут Сергей Шнуров и супруг экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — Константин Меладзе. Напомним, что брат музыкального продюсера — Валерий Меладзе — был наставником на детском «Голосе». Именно он повернулся на слепых прослушиваниях к дочери Алсу — Микелле. Однако юная певица выбрала команду украинской исполнительницы Светланы Лободы.

Как сообщили сайту Teleprogramma.pro в пресс-службе музыкального проекта, восьмой сезон «Голоса» выйдет в эфир сразу после четырех выпусков «Голос. 60+», то есть уже этой осенью.

В свою очередь, продюсер проекта Юрий Аксюта уточнил, что на тренерскую работу в новый сезон шоу были приглашены исполнители, которые представляют разные течения в музыке. Так, Константин Меладзе «филигранно создает» российскую поп-музыку, Сергей Шнуров знает все о рок-н-ролле. А Полину Гагарину Юрий Викторович и вовсе назвал «нашей поп-дивой».