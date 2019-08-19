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Валерия поделилась своим первым кадром со съёмок шоу «Голос 60+»

Знаменитость вошла в состав звездного жюри на вокальном проекте Первого канале.

Валерия поделилась своим первым кадром со съёмок шоу «Голос 60+»
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Globallookpress.com)

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина — певица Валерия — не смогла отказать телепродюсеру Юрию Аксюте, когда тот предложил ей занять кресло наставника в вокальном проекте «Голос 60+». В интервью Teleprogramma.pro знаменитость рассказала о том, что сумела выкроить время в своем плотном концертном графике для съемок шоу.

Кроме того исполнительница подметила, что поклонники не раз спрашивали ее о том, почему она обходит стороной такую музыкальную площадку, как проект «Голос». Разумеется, получив предложение от Аксюты, Валерия согласилась войти в четверку наставников. Компанию певице составит Пелагея, Лев Лещенко и Михаил Боярский.

Валерия не скрывает, что она смотрела прошлые сезоны шоу, восхищаясь талантом и неподдельной искренности конкурсантов. По мнению певицы, благодаря такому проекту, как «Голос 60+» у пожилых людей появился шанс реализовать себя, прикоснуться к чему-то новому, раскрыть в себе потенциал.

На личной страничке в Instagram Валерия опубликовала свой первый кадр со съемочной площадки шоу «Голос 60+». На фото исполнительница запечатлена в кресле наставника. Знаменитость полностью готова к слепым прослушиваниям. Певица анонсировала новый сезон вокального проекта, призвав поклонников не пропустить первые выпуски.

 

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ВалерияЗвездные детиИосиф Пригожиншоу Голос 60+

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Валерия поделилась своим первым кадром со съёмок шоу «Голос 60+»
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