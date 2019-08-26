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Дочь Гарика Харламова растет «красивой копией отца»

Новый снимок Насти опубликовала супруга юмориста Кристина Асмус.

Дочь Гарика Харламова растет «красивой копией отца»
ГАРИК ХАРЛАМОВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

В Сети как-то давно привыкли обсуждать шуточки, иногда, что называется, «на грани» юмориста Гарика Харламова или модные образы красотки Кристины Асмус. А вот дочь звездной пары Настя не так часто становится героиней публикаций родителей. Тем интересней рассматривать повзрослевшую девочку.

Повод для этого накануне дала жена юмориста. В ленте ее Instagram появился снимок, на котором Настя примерила огромные кроссовки папы. Кристина подписала фотографию: «Малыш в сапогах».

«Дети меняются постоянно… То на маму похожи, то на папу… это всегда так… На данном фото — копия мамы!» — написала одна из подписчиц и спровоцировала тем самым бурную дискуссию. Одни поклонники поддержали высказывание девушки, другие же категорически с ним не согласились. Они уверены, что Настя – «красивая копия папы».

Напомним, недавно Кристина Асмус поделилась в Сети своим очередным модным образом. Фанаты актрисы обратили внимание на необычные янтарные пуговицы на рубашке звезды.

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Дочь Гарика Харламова растет «красивой копией отца»
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