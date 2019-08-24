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Кристина Асмус показала рубашку с необычными янтарными пуговицами

Поклонники назвали наряд актрисы «осенней рубашкой».

Кристина Асмус показала рубашку с необычными янтарными пуговицами
КРИСТИНА АСМУС. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ASMUSKRISTINA/

Отдохнув с дочерью на Мальдивах, Кристина Асмус набралась не только приятных впечатлений и воспоминаний, но и привезла из отпуска пять лишних килограммов. Впрочем, переживать за звезду «Интернов» не стоит, с ее напряженным графиком работы и множеством важных мероприятий лишний вес быстро уйдет.

Об одном из них Кристина рассказала в своей новой публикации в Instagram. Супруга Гарика Харламова пригласила своих поклонников на семейный фестиваль «ГАЛАФЕСТ», где соберутся и многочисленные российские звезды. Актриса обещает, то все будет очень интересно, однако, ее подписчики обратили внимание на белую рубашку, в которой Асмус сделала селфи для этого поста.

Бурю восторга у поклонниц артистки вызвал не столько сам лаконичный, классический наряд, сколько необычные неправильной формы большие янтарные пуговицы, очень удачно украсившие монохромную рубаху.

«Пуговицы – огонь!» — не скрывают эмоций поклонницы, называя наряд звезды «осенней рубашкой».

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Кристина Асмус показала рубашку с необычными янтарными пуговицами
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