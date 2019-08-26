Обвиненного в сексуальных домогательствах Доминго встретили овациями в Зальцбурге

Поклонники таланта мировой оперной звезды Пласидо Доминго устроили акцию во время его выступления на Зальцбургском фестивале. Когда он вышел на сцену, зал встретил звезду долгими овациями.

Как сообщает АР, это было сделано в поддержку певца, на которого в последнее время навалились неприятности. Сам же Доминго после концерта назвал свое выступление хорошим, а зрителям высказал слова благодарности за то, что они относятся к нему с такой большой любовью.

Напомним, восемь певиц и танцовщица обвинили звезду в сексуальных домогательствах. Якобы, артист склонял их к близости, а взамен обещал роли и рост творческой карьеры. На фоне этого скандала, кстати, были отменены концерты в США. А вот европейцы поддаваться на провокации не стали.