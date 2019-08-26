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Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева

Фильм о событиях «Пражской весны» снимет хорватский режиссер Лордан Зафранович.

Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ. АВТОР: ЖДАНОВ АНАТОЛИЙ / КП

Россиянин Жерар Депардье продолжает примерять роли известных соотечественников. Не так давно сообщалось, что звезда мирового кино может сыграть Льва Толстого, теперь же Депарьде перевоплотится в советского генсека.

Ему предстоит сыграть Леонида Брежнева в картине хорватского режиссера Лордана Зафрановича, посвященной событиям 1968 года, вошедшим в историю, как «Пражская весна», сообщает кр.ru со ссылкой на пражское радио Frekvencе 1.

Как отмечает Андрей Антонио, продюсер новой ленты, в центре повествования окажется лидер чехословацкой компартии Александр Дубчек, который начал непопулярные в странах соцлагеря реформы. Ответом на его политику стал ввод 21 августа 1968 года СССР, ГДР, Польшей, Венгрией и Болгарией своих войск в Прагу.

Продюсер подчеркивает, что с Депардье уже подписан договор, и в следующем месяце подробности предстоящих съемок команда режиссера обсудит с актером в Париже. Выход фильма на широкие экраны запланирован не раньше 2022 года.

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актерЖерар ДепардьеЛев ТолстойЛеонид Брежневновая роль

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Жерар Депардье сыграет Леонида Брежнева
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