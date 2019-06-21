НОВОСТИ

Жерар Депарьдье может сыграть Льва Толстого

Согласится ли звезда принять предложение российского режиссера,пока неизвестно.

Жерар Депарьдье может сыграть Льва Толстого
Согласится ли Депардье сыграть русского классика, пока неизвестно. Фото: globallookpress.com

Режиссер Станислав Лебедев задумал снять фильм о жизни писателя Льва Толстого. Свой проект он уже презентовал на очном заседании экспертного совета в российском министерстве культуры. Если идею режиссера поддержат, Лебедеву предоставят субсидию на «производство национальных фильмов».

По задумке мастера, главная роль в «Вороньем гнезде», а именно так будет называться картина, должна достаться обрусевшему Жерару Депардье. Как отмечает издание ТАСС, пока у режиссера никаких конкретных договоренностей со звездой французского кино нет.

Да и согласится ли ударившийся в бизнес Депардье снова появиться на съемочной площадке, неизвестно. Однако, Лебедев уже держит в голове запасной вариант. Если француз с российским паспортом откажется от участия в проекте, заманчивое предложение сыграть великого классика поступит другому актеру – Франко Неро.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Жерар ДепардьеЛев ТолстойМинистерство Культурыновый фильм

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жерар Депарьдье может сыграть Льва Толстого
Интересно?
Поделись с друзьями: