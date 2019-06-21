Жерар Депарьдье может сыграть Льва Толстого

Режиссер Станислав Лебедев задумал снять фильм о жизни писателя Льва Толстого. Свой проект он уже презентовал на очном заседании экспертного совета в российском министерстве культуры. Если идею режиссера поддержат, Лебедеву предоставят субсидию на «производство национальных фильмов».

По задумке мастера, главная роль в «Вороньем гнезде», а именно так будет называться картина, должна достаться обрусевшему Жерару Депардье. Как отмечает издание ТАСС, пока у режиссера никаких конкретных договоренностей со звездой французского кино нет.

Да и согласится ли ударившийся в бизнес Депардье снова появиться на съемочной площадке, неизвестно. Однако, Лебедев уже держит в голове запасной вариант. Если француз с российским паспортом откажется от участия в проекте, заманчивое предложение сыграть великого классика поступит другому актеру – Франко Неро.