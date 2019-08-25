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Беременная Решетова назвала приблизительную дату родов

Девушка Тимати находится на 8-м месяце беременности.

Беременная Решетова назвала приблизительную дату родов
Беременная Анастасия Решетова показала аккуратный живот. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

23-летняя модель Анастасия Решетова считает, что ее будущий малыш родится под астрологическим знаком зодиака «Весы». Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Избранница рэпера Тимати сообщила, что находится на 8-м месяце беременности, однако ее живот выглядит аккуратным и сильно не вырос.

Беременная Анастасия Решетова. Фото
Анастасия Решетова может родить в конце сентября. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Модель призналась, что до сих пор не может поверить, что скоро станет матерью. По словам Насти, сейчас ребенок весит немного больше, чем должен в этот срок, однако догадаться об этом по размеру живота невозможно.

В комментариях к фото отметилась модель Виктория Лопырева, оставившая смайлик. Подписчики предположили, что у Анастасии Решетовой родится ребенок, который по гороскопу будет «Девой». Однако возлюбленная рэпера опровергла эту догадку, раскрыв предполагаемую дату родов.

Путем нехитрых подсчетов фолловеры девушки Тимати выяснили, что малыш может появиться на свет в период с 24 сентября по 22 октября – именно в этих числах солнце находится в знаке «Весов».

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Анастасия Решетовабеременность и родырождение ребенкаТимати

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Беременная Решетова назвала приблизительную дату родов
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