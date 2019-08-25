Беременная Решетова назвала приблизительную дату родов

23-летняя модель Анастасия Решетова считает, что ее будущий малыш родится под астрологическим знаком зодиака «Весы». Об этом она рассказала подписчикам в Instagram. Избранница рэпера Тимати сообщила, что находится на 8-м месяце беременности, однако ее живот выглядит аккуратным и сильно не вырос.

Модель призналась, что до сих пор не может поверить, что скоро станет матерью. По словам Насти, сейчас ребенок весит немного больше, чем должен в этот срок, однако догадаться об этом по размеру живота невозможно.

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В комментариях к фото отметилась модель Виктория Лопырева, оставившая смайлик. Подписчики предположили, что у Анастасии Решетовой родится ребенок, который по гороскопу будет «Девой». Однако возлюбленная рэпера опровергла эту догадку, раскрыв предполагаемую дату родов.

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Путем нехитрых подсчетов фолловеры девушки Тимати выяснили, что малыш может появиться на свет в период с 24 сентября по 22 октября – именно в этих числах солнце находится в знаке «Весов».