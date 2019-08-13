С ветерком: беременная Решетова прокатилась на гидроцикле

В семье Тимати грядет пополнение. Его возлюбленная Анастасия Решетова в начале лета перестала скрывать, что ждет ребенка. Напомним, что у рэпера подрастает пятилетняя дочь Алиса от экс-избранницы Алены Шишковой. Он не скрывал, что хочет еще детей. Пол будущего ребенка пара держит в секрете. Однако ходят слухи, что это будет мальчик. Модель уже начала тренироваться быть мамой на котах, но дома сидеть ей наскучило, поэтому в августе она уехала к океану.

больше по теме Беременная Решетова присоединилась в отпуске к Тимати и его маме Модель не побоялась отправиться в путешествие на последних сроках беременности.

Решетова присоединилась к возлюбленному, его маме Симоне Юнусовой и Алисе, которые уже не первую неделю проводят время на курорте. Живот у девушки заметно округлился, поэтому она стала носить бандаж. Однако интересное положение не мешает невесте рэпера заниматься экстримом. Она даже прокатилась на гидроцикле, хоть и могла подвергнуть опасности будущего малыша.

В соцсети Анастасия опубликовала снимки, на которых она запечатлена в купальнике и спасательном жилете за рулем водного транспорта. «Чуть покаталась… Пока не отругали», — написала девушка. Однако поклонники все равно накинулись на нее с критикой. «Мне кажется на последних сроках, как то безответственно кататься на водном мотоцикле», «Мне кажется, или она забывает что беременна», «Вы можете себе представить какая это тряска? Скакать на водном по волнам — это экстремальный спорт, как можно им заниматься на последнем сроке беременности?!» — стали негодовать они.

Однако Решетова прояснила ситуацию. «Спокойно! Я все контролировала и не подвергла бы себя и ребенка реальному риску», — заверила она. Напомним, что рожать девушка решила в России. Малыш должен появиться на свет уже этой осенью. Тем временем возлюбленная Тимати наслаждается последним спокойным отпуском. Она уверена, что с появлением ребенка ее жизнь изменится.