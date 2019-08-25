Каменская возвращается: Маринина выпустила новую книгу

В этом году сериал про женщину-детектива отмечает 20-летие с момента выхода первой серии.

В этом году сериалу«Каменская» исполняется 20 лет с момента выхода на телеэкраны. По случаю юбилея писательница Александра Маринина написала продолжение детективной истории.

Роман состоит из двух томов и носит название «Другая правда». Новая книга издана спустя четыре года после выхода последней части про женщину-детектива. Впервые в основе сюжета – реальное преступление. Осужденный отбывает срок в колонии строгого режима. Но по сюжету журналист Петр Кравченко считает, что в исправительном учреждении находится невиновный в убийстве человек. Детектив Настя Каменская должна распутать это сложное дело.

«Материалы попали ко мне совершенно случайно, я их не искала, — рассказывает Александра Маринина. — Это перефотографированное многотомное уголовное дело об убийстве, совершенном 20 лет назад», – цитирует писательницу wday.ru.

Напомним, роль следователя в сериале исполнила актриса Елена Яковлева. После выхода детектива на НТВ артистка обрела всенародную любовь и популярность. По сюжету главная героиня сериала отличается аналитическими способностями и незаурядным умом. Благодаря «трудному характеру» она способна постоять за себя перед начальством и раскрыть даже сложное преступление, несмотря на преграды.