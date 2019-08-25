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Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой

Музыкант прокомментировал высказывания своих подписчиков в Instagram.

Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой
Сейчас Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Игорь Николаев до сих пор не может оставаться в стороне, когда речь идет о его бывшей возлюбленной, певице Наташе Королевой. 59-летний музыкант прожил в браке с исполнительницей 9 лет, после чего пара рассталась. С момента разрыва прошло более 18 лет, однако певец, судя по комментариям в своем блоге Instagram, не забыл о случившемся.

Так, под его снимком, сделанным в Геленджике, развернулась бурная дискуссия. Одна из подписчиц поиронизировала над расставанием музыканта с Наташей Королевой, написав, что певица «сбежала, бросив яркий бант».

В аккаунте Игоря Николаева развернулась бурная дискуссия. Фото
В аккаунте Игоря Николаева развернулась бурная дискуссия. Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

Фолловеры включились в обсуждение, продолжив муссировать эту тему. Игорь Николаев не стал игнорировать высказывания подписчиков, ответив фанатам.

«Ну, вам-то лучше знать! Вы же при всём этом присутствовали!» – написал артист под фото.

Напомним, сейчас Игорь Николаев счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Пара вместе почти 9 лет и воспитывает дочь Веронику. Супруги вместе занимаются творчеством и выступают на сцене.

46-летняя Наташа Королева замужем за стриптизером Тарзаном, в браке с шоуменом у нее родился сын Архип.

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звездный разводИгорь НиколаевНаташа Королева

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Игорь Николаев вспомнил о расставании с Королевой
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