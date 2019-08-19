46-летняя Высоцкая отметила плюсы жизни в браке с Кончаловским

Несмотря на значительную разницу в возрасте — тридцать шесть лет, Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому удалось построить гармоничные отношения и создать семью. У пары двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Актриса никогда не скрывала, что знакомство с будущим мужем определило ее личностное становление: стиль, развитие, мироощущение. Так, Андрей Сергеевич предпочитает «умытые лица». Узнав об этом, его избранница отказалась от косметики в поддержку природной красоты. Рассуждая о браке с режиссером, Юлия подметила, что никогда не могла понять дам, которые с гордостью рассказывали подругам о том, как им удалось «выбить» из мужей бриллианты и другие драгоценности.

Телеведущая считает, что замужняя женщина, прожившая в браке много лет и родившая своему возлюбленному детей, не должна что-либо просить. Подобное просто не укладывается у Юлии в голове. Актриса заверила, что она искренне не понимает, как можно жить с мужчиной, если он не идет навстречу твоим желаниям и маленьким прихотям. Сама Высоцкая не жалуется на скупость Кончаловского.

«Наверное, нам обоим повезло. Когда мне чего-то хочется, я это получаю», — приводит tatler слова Юлии Высоцкой.

Супруга режиссера уверена, что украшения должны передаваться в семье от одного близкого человека другому, став своего рода памятной реликвией.