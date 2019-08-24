«Влюбляюсь заново»: Топалов признался в чувствах к жене

Влад Топалов не скрывает: он очень привязан у супруге и к их восьмимесячному сыну Майклу (Так домашние называют маленького Михаила, — Прим. ред.). На личной страничке в Instagram певец опубликовал свадебное фото с Региной Тодоренко, признавшись возлюбленной в чувствах.

Музыкант назвал супругу «великой женщиной», поблагодарив ее за сына и невероятное терпение, которое она проявляет, живя с ним под одной крышей. Топалов подметил, что считает себя консервативным и властным. При этом певец признался, что пытается идти на уступки, если речь идет о его возлюбленной. Молодой человек понимает, что не имеет права оказывать давление на избранницу. Именно поэтому он стал не запрещать жене сниматься в новом сезоне шоу «Пятница с Региной» сразу после родов.

«Ты великая женщина!! Уважаю тебя все больше… Влюблюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться. Люблю тебя больше жизни», — отметил певец.

В одном из интервью Регина Тодоренко призналась, что, как и большинство других супружеских пар, они с Владом часто ссорятся и мирятся. Молодые люди даже посещали психолога, пытаясь решить семейные проблемы.