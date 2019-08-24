НОВОСТИ

«Влюбляюсь заново»: Топалов признался в чувствах к жене

Музыкант назвал Регину Тодоренко «великой женщиной».

«Влюбляюсь заново»: Топалов признался в чувствах к жене
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов не скрывает: он очень привязан у супруге и к их восьмимесячному сыну Майклу (Так домашние называют маленького Михаила, — Прим. ред.). На личной страничке в Instagram певец опубликовал свадебное фото с Региной Тодоренко, признавшись возлюбленной в чувствах.

Музыкант назвал супругу «великой женщиной», поблагодарив ее за сына и невероятное терпение, которое она проявляет, живя с ним под одной крышей. Топалов подметил, что считает себя консервативным и властным. При этом певец признался, что пытается идти на уступки, если речь идет о его возлюбленной. Молодой человек понимает, что не имеет права оказывать давление на избранницу. Именно поэтому он стал не запрещать жене сниматься в новом сезоне шоу «Пятница с Региной» сразу после родов.

«Ты великая женщина!! Уважаю тебя все больше… Влюблюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться. Люблю тебя больше жизни», — отметил певец.

В одном из интервью Регина Тодоренко призналась, что, как и большинство других супружеских пар, они с Владом часто ссорятся и мирятся. Молодые люди даже посещали психолога, пытаясь решить семейные проблемы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Влад ТопаловЗвездные детиРегина Тодоренко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Влюбляюсь заново»: Топалов признался в чувствах к жене
Интересно?
Поделись с друзьями: