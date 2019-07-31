ЗВЕЗДЫ

«Счастливые мгновения»: Топалов нашел время для встречи с отцом

После того, как в жизни музыканта появилась Регина Тодоренко, его приоритеты видоизменились.

«Счастливые мгновения»: Топалов нашел время для встречи с отцом
Влад Топалов (Фото: Instagram.com/vladtopalovofficial)

После того, как в жизни Влада Топалова появилась Регина Тодоренко, приоритеты певца видоизменились. Музыкант не только вступил в брак, но и обзавелся наследником — сыном Михаилом. И все это в течение одного года.

Избранник телеведущей не скрывает: он сильно скучает по семье в командировках. Певец не расстается с телефоном ни на минуту вне зависимости от времени суток, все время ожидая звонка или смс-сообщения от Регины.

Несмотря на загруженный график, Владу все-таки удалось найти время для встречи с отцом. По словам Топалова, они воспользовались случаем, чтобы побыть вдвоем: поговорить о жизни, воспитании, детях, отцах и внуках.

«Спасибо, Папа, за эти счастливые мгновения! Люблю тебя и уже скучаю! Так не хватает вот такого в жизни. Все куда-то мчимся, а на самом деле нашим детям нужны просто мы! Не наши деньги или работа… А просто мы», — добавил музыкант.

Ранее возлюбленная музыканта призналась, что планирует родить мужу еще одного малыша. Правда, на этот раз телеведущая надеется обзавестись дочкой. Однако пока Регина всецело вовлечена в процесс воспитания первенца и занята съемками собственного проекта.

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Влад Топаловзвездные детиРегина Тодоренко

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«Счастливые мгновения»: Топалов нашел время для встречи с отцом
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