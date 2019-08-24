В Риме умер итальянский актер Карло Делле Пьяне

Он дебютировал в кино в 12 лет, за годы работы принял участие в 100 фильмах.

В Италии умер актер Карло Делле Пьяне. Он скончался в своем доме в Риме на 84-м году жизни. О трагедии сообщила журналистам его супруга Анна Криспино. Однако раскрывать подробности произошедшего она не стала – причины смерти артиста пока неизвестны, сообщает интернет-портал ANSA.

Еще в молодости он начал буквально жить на съемочных площадках. Недавно Карло Делле Пьяне отметил большую дату – 70 лет карьеры актера (дебютировал в кино в 12 лет). За всю жизнь он принял участие в 100 фильмах.

больше по теме Умерла народная артистка России Александра Назарова Женщина скончалась на 80-ом году жизни.

За эти годы итальянский артист успел поработать со многими именитыми режиссерами, среди которых Витторио де Сика и Альдо Фабрици. В его копилке наград имеются «Золотой глобус» и «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля.

Напомним, в России накануне скончался переводчик-синхронист Юрий Живов. Он тоже свою жизнь посвятил кино. Живов в 90-е годы прошлого столетия переводил и озвучивал фильмы, которые выходили на видеокассетах.