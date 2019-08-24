СТС заплатит штраф за незаконное использование песни Лады Дэнс

Компания «Издательство Джем» выиграла суд у телеканала СТС. Канал должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа за незаконное использование песни Лады Дэнс «Девочка-ночь» в первом сезоне сериала «90-е. Весело и громко». Такое решение вынес арбитражный суд Москвы.

В судебных документах говорится, что исключительные права на песню принадлажат истцу, который заключил договор с исполнительницей Ладой Дэнс и композитором Леонидом Величковским.

Заметив использование композиции в сериале, фирма «Издательство Джем» изначально намеревалась добиться 1,1 млн рублей компенсации. Однако суд не удовлетворил это требование, уменьшив сумму взыскания.

Сериал «90-е. Весело и громко» повествует о поп-группе, образованной в разгар экономического кризиса и распада СССР гитаристами Васей и Пашей, студенткой хорового училища Женей, десантником Бобом и преподавателем вокала Птицыным. Волею судьбы эти герои оказываются вместе и создают музыкальный коллектив. Сериал от продюсеров «Молодежки» рассказывает о музыкальной Москве начала 90-х и погружает зрителя в эту эпоху. В фильме звучит несколько хитов 90-х, в числе которых и композиция Лады Дэнс.

Первый сезон заканчивается арестом криминального авторитета, хозяина ресторана «Бомбей», где выступала группа. Но музыкальная команда не отчаивается, коллектив заметили создатели программы «МузОбоз», куда их приглашают на съемку.

Продюсеры фильма решили не задействовать реальных звезд 90-х на главных ролях, их сыграли профессиональные актеры. Первая серия фильма вышла на СТС 25 марта 2019 года.

Напомним, летом начались съемки очередного сезона сериала «Воронины». Некоторые серии снимали в Сочи, на побережье Черного моря. Но погодные условия внесли свои коррективы в сценарий. По словам исполнительницы главной роли, актрисы Кати Волковой, сценаристы, прибывшие на съемочную площадку, спасли ситуацию, быстро переписав сюжет.

Ранее в Сети появилась информация о закрытии сериала, однако канал позже опроверг эти сведения.