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«Ворониным» быть: На СТС опровергли новость о закрытии сериала

На телеканале отметили, что проект имеет высокие рейтинги и прекращать его не собираются.

«Ворониным» быть: На СТС опровергли новость о закрытии сериала
На телеканале СТС не подтвердили закрытие сериала "Воронины"

На телеканале СТС успокоили всех любителей сериала «Воронины», проект не будут сворачивать. Новости о закрытии сериала появились раньше и не соответствуют действительности.

«Если сериал дает хороший рейтинг, его продлевают. «Воронины» идут со стабильными показателями», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе телеканала.

Рейтинг сериала высокий и, если ориентироваться на цифры, то о прекращении не может идти речи.

История семьи «Ворониных» давно полюбилась россиянам. Уже много лет за ними наблюдают тысячи телезрителей и искренне расстраиваются, если появляются новости о прекращении проекта.

На этот раз тревожное известие распространила актриса Екатерина Волкова. На своей странице в Instagram она написала, что на площадке уже разобрали некоторые декорации.

«Внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец», — написала актриса.

Представители телеканала предположили, что пост может быть связан с тем, что между актерами, по всей видимости, прошел слух о закрытии проекта.

Ранее сообщалось, что один из актеров популярного сериала Борис Клюев болен онкологическим заболеванием. Он перенес операцию и продолжает активно работать. Актер признается, что давно не берет отпусков и выходных, стараясь все свободное время посвящать работе, она придает ему сил и помогает справиться с недугом, пишет сайт argumenti.ru.

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канал СТСсериал «Воронины»

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«Ворониным» быть: На СТС опровергли новость о закрытии сериала
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