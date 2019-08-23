При замене сустава Никите Михалкову занесли инфекцию

Кажется только недавно, очень прошлого года, СМИ сообщали о травме ноги у Никиты Михалкова, как на снова напасть. Ко всеобщему удивлению известный российский режиссер приехал на форум «Таврида-Арт» на костылях.

Как мэтр получил вторую травму, он распространяться не стал, мол, есть темы поинтереснее этой. А вот подробностями госпитализации поделился. Оказывается, при замене сустава ему занесли инфекцию. Так что звезде пришлось провести под наркозом почти двое суток.

Издание кр.ru напоминает, что пару месяцев назад режиссер рассказывал об этом непростом периоде жизни. По словам Михалкова, когда чувствуешь энергию и желание работать, про боль и неудобства забываешь. И стараешься, насколько это возможно, не зависеть от внешних причин.

«Это трудно, но это возможно», — подчеркнул режиссер.