И снова травма: Никита Михалков сломал ногу

Около года назад режиссер делал операцию на ноге, но опять случилась оказия.

Мэтр отечественного кинематографа и дня не сидит без дела. Никита Сергеевич как-то признавался, что чувствует себя «не живым», если проведет на диване хоть один день.

Так и этим летом режиссер побывал сразу на нескольких кинофестивалях. Только вот на последний, крымский фестиваль арт-искусств «Таврида», звездный гость пожаловал на костылях.

А во время двухчасового мастер-класса подтвердил, что у него проблема с ногой. Однако, как именно он получил перелом, Никита Сергеевич уточнять не стал… Режиссер заметил, что «времени мало, а есть куда более любопытные темы».

Напомним, это уже не первая травма, которую Михалков получает в последнее время. В сентябре 2018 года мэтр оказался на операционном столе также из-за проблем с ногой.

Режиссер подробностями болезни делиться не захотел и в тот раз. А вот его товарищ, заслуженный художник России Александр Адабашьян, назвал это «малоприятной травмой спортивного свойства».