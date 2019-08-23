Максим Лагашкин пришел на премьеру с картонной копией супруги

Савва, сын актеров Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой, специально приехал на родину в канун своего 20-летия, которое он решил отпраздновать с родными и близкими.

По словам Лагашкина-старшего, сын с 15 лет ведет самостоятельную жизнь — в Лондоне окончил школу, теперь учится в престижном университете. По признанию Саввы, жить постоянно в России он пока не собирается, его планы связаны с заграницей. Сейчас он учится на актерском курсе в университете Лондона, надеется стать актером.

Его приезд в Москву совпал с закрытым показом первых серий ситкома «Жуки». В этом проекте снимались его родители, причем Лагашкину-старшему досталась характерная роль, он сыграл деревенского участкового разгильдяя. А перед началом показа актер удивил всех присутствующих, когда вынес на сцену картонную копию своей супруги. Как оказалось, в этот день она была далеко – в Геленджике, на съемках нового проекта.

В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Савва, после просмотра «Жуков», признался, что фильм ему понравился, также как и работа его отца.

Родители во всем поддерживают начинания наследника, но как он обустроился в Лондоне толком не знают. Максим Лагашкин рассказал, что сам в столице Великобритании еще ни разу не был, хоть и оплачивает там обучение сына.

Кстати, премьера «Жуков» состоится на канале ТНТ 2 сентября.