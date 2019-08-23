«Строит свою жизнь по западному менталитету»: Максим Лагашкин показал сына-англичанина

На презентацию нового комедийного сериала ТНТ «Жуки» актер Максим Лагашкин пришел со своим старшим сыном Саввой.

Молодой человек вот уже пять лет живет и учится в Англии, и в России бывает крайне редко. В этот раз Савва приехал, чтобы отпраздновать с семьей свое 20-летие, которое случилось буквально через пару часов после окончания закрытого показа первых трех серий ситкома «Жуки», премьера которого состоится на телеканале ТНТ 2 сентября. Максим Лагашкин сыграл в проекте одну из главных ролей – деревенского участкового разгильдяя.

«Мне очень понравился фильм, я считаю, что это лучшая работа моего отца на данный момент! – поделился с Teleprogramma.pro Савва. – Я тоже сейчас учусь на актерском курсе в университете Лондона и хочу в будущем состояться, как актер. Наш курс новый, существует всего восемь лет, преподают там знаменитые режиссеры. Возвращаться в Россию, чтобы жить здесь постоянно, я не планирую, хочу работать и строить карьеру за границей».

Максим Лагашкин признался, что, несмотря на то, что старший сын живет и учится в Лондоне много лет, сам он в столице Великобритании не был еще ни разу, но сына во всем поддерживает и оплачивает его обучение.

«Савва живет самостоятельно уже с 15 лет, окончил школу в Англии, потом поступил в университет, – рассказал нам Максим. — Он строит свою жизнь по западному менталитету. Причем, институт выбирал сам, не советуясь, мы с женой Катей даже не в курсе были, куда он поступал. Потом только поставил нас перед фактом, что поступил сразу в два университета и какой из них выбрал».

В день премьеры «Жуков» супруга актера – Екатерина Стулова, которая тоже снималась в этом проекте, была на съемках в Геленджике и не смогла присутствовать на показе. В какой-то момент Максим вынес на сцену и держал в объятиях ее картонное изображение в полный рост.

А вы будете смотреть новый сериал «Жуки» на ТНТ?