Звезда сериала «Восток-Запад» Евгения Лоза поделилась свадебным фото

35-летняя актриса Евгения Лоза, которую зритель знает по сериалу «Восток-Запад», вышла замуж. Обычно артистка ничего не говорит о своей личной жизни, однако в честь столь важного события решила сделать исключение.

В своем блоге Евгения опубликовала снимок, где она и ее супруг, актер Антон Батырев, хвастаются кольцами. Фото, вероятно, сделано после церемонии в столичном ЗАГСе. После публикации свадебного снимка на невесту посыпались поздравления. Теплые слова в ее адрес сказали и звездные коллеги, среди которых Мария Кожевникова, Глафира Тарханова, Елена Валюшкина и другие.

К сожалению, на снимке полностью не видно платье невесты. Но, очевидно, что Евгения Лоза остановила свой выбор на традиционном фасоне – лаконичном наряде прямого кроя с открытыми плечами. Хотя ранее она примеряла совсем другое платье. Оно было с пышной юбкой и расшито сверкающими кристаллами.

Актриса связала себя узами брака впервые. Ее супруг женился уже во второй раз. От предыдущих отношений у него остался сын Добрыня.