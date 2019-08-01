Звездный стиль

Евгения Лоза примерила свадебное платье с глубоким декольте

Актриса, которой удается хранить свою личную жизнь в тени, удивила поклонников.

Евгения Лоза примерила свадебное платье с глубоким декольте
Евгения Лоза показала как на ней сидит свадебное платье ФОТО: канал "Домашний"

Актриса Евгения Лоза — одна из тех, кому удается все время держать личную жизнь в тени. Она никогда не афиширует свои отношения.

Недавно девушка все же решилась примерить свадебный наряд. Она опубликовала фото в белоснежном платье с глубоким декольте. Наряд просто сразил поклонников наповал, девушку засыпали комплиментами.

Несмотря на то, что поклонники хотели услышать новость касательно личной жизни, актриса не стала их радовать. Оказалось, что свадебное платье Евгения надела не для собственной церемонии, а для съемки очередной сцены в будущей киноленте.

«Говорят, у всех разные реакции на свадебные салоны. Вот наш оператор уверяет, что девушки в таких магазинах становятся зачарованными. А вы с этим согласны?» — вопрошает Евгения у своих подписчиков, выглядывая на фото между свадебных платьев в салоне.


Актриса выбрала платье с глубоким разрезом и плотным корсетом, выгодно подчеркивающим ее «осиную» талию, пишет сайт Актуальные новости.

«Этот образ напомнил мне мою героиню из сериала «И падает снег…» — подписала фото звезда сериала.
«Белый лебедь», — подписали новый образ Евгении ее фанаты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгения Лоза

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Евгения Лоза примерила свадебное платье с глубоким декольте
Интересно?
Поделись с друзьями: