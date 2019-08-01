Евгения Лоза примерила свадебное платье с глубоким декольте

Актриса, которой удается хранить свою личную жизнь в тени, удивила поклонников.

Актриса Евгения Лоза — одна из тех, кому удается все время держать личную жизнь в тени. Она никогда не афиширует свои отношения.

Недавно девушка все же решилась примерить свадебный наряд. Она опубликовала фото в белоснежном платье с глубоким декольте. Наряд просто сразил поклонников наповал, девушку засыпали комплиментами.

Несмотря на то, что поклонники хотели услышать новость касательно личной жизни, актриса не стала их радовать. Оказалось, что свадебное платье Евгения надела не для собственной церемонии, а для съемки очередной сцены в будущей киноленте.

«Говорят, у всех разные реакции на свадебные салоны. Вот наш оператор уверяет, что девушки в таких магазинах становятся зачарованными. А вы с этим согласны?» — вопрошает Евгения у своих подписчиков, выглядывая на фото между свадебных платьев в салоне.



Актриса выбрала платье с глубоким разрезом и плотным корсетом, выгодно подчеркивающим ее «осиную» талию, пишет сайт Актуальные новости.

«Этот образ напомнил мне мою героиню из сериала «И падает снег…» — подписала фото звезда сериала.

«Белый лебедь», — подписали новый образ Евгении ее фанаты.