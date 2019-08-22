Конфликт между Крутым и Вайкуле прокомментировал директор певицы

История началась с интервью латвийской исполнительницы, в котором она заявила, что композитор на нее "обижается". Алексей Яковлев дополнил слова своей подопечной.

Директор Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев прокомментировал ее ссору с Игорем Крутым. Представитель артистки утверждает, что между певицей и композитором вовсе нет никакого конфликта, сообщают РИА Новости.

История началась после заявления Лаймы Вайкуле. В одном из интервью она сказала, что Крутой на нее «обижается». Причиной стал фестиваль «Рандеву», который исполнительница организовала в Юрмале после того, как «Новая волна» была вынуждена переехать в Сочи в 2014 году.

Узнав о словах коллеги, Игорь Крутой поспешил внести ясность в ситуацию. По его мнению, Лайма Вайкуле забыла сказать о некоторых важных вещах. Несколько лет назад стороны вели переговоры, чтобы вернуть «Новую волну» в Юрмалу.

«В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен», — отметил Крутой.

Фестиваль «Новая волна» на днях стартует в Сочи. Россию на нем представит 25-летний музыкант Данила Буранов. Приглашенным гостем фестиваля станет британская исполнительница Рита Ора.