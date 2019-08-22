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Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Композитор отметил, что у него нет вопросов к исполнительнице.

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Игорь Крутой Фото: globallookpress.com

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка. Причиной стала «Новая волна», которая стартует в Сочи.

Ранее ее проводили в Юрмале, но спустя годы фестиваль пришлось перенести. Когда «Новая волна» «поселилась» в Сочи, то Вайкуле решила устроить в Латвии уже свой фестиваль – «Рандеву». По словам исполнительницы, из-за этого они и поссорились. Певица отметила, что композитор на нее «несправедливо обижается».

Узнав о словах Лаймы, Игорь Крутой решил прояснить ситуацию. Композитор отметил, что Вайкуле не упомянула ряд фактов, пишет «АиФ».

Несколько лет назад велись переговоры, чтобы «Новая волна» вернулась в город, где ее проводили с момента основания. Игоря Крутого приглашали в Латвию для разрешения ситуации.

«В сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает «Рандеву», показывая тем самым то, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно , Бог ей судья», — добавил музыкант.

Игорь Крутой обратил внимание, что никаких вопросов к организатору «Рандеву» у него вовсе нет.

«Я к ней никак не отношусь», — отметил Крутой.

Напомним, музыкальный фестиваль организуют в городе Сочи с 2014-го. В этом году Россию представит 25-летний Данил Буранов, который ранее сотрудничал с певцом Григорием Лепсом. После трех лет совместной работы молодой музыкант покинул продюсерский центр, сохранив с Лепсом теплые отношения.

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Игорь Крутойфестиваль "Рандеву"фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву"

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Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
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