Волочкова пришла на презентацию книги в прозрачном платье и фате

Вышедшая в свет книга Анастасии Волочковой «Плата за успех» получилась весьма популярной, так что издатель предложил бывшей балерине допечатать тираж и выпустить издание в обновленном виде. Как рассказала артистка на презентации, в книге изменился стиль, и появились элементы дополненной реальности – читатели с помощью смартфона смогут увидеть одно из известных выступлений звезды.

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Однако, не только обновленная книга привлекла внимание собравшихся. Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru. По словам бывшей балерины, все ждут ее свадьбы, приписывая ей романы с разными мужчинами. Артистка призналась, что фата в ее образе к возможным событиям отношения не имеет – она лишь часть образа героини из постановки «Балерина в зазеркалье цирка».

«Но я не исключаю, что у нас с любимым будет свадьба. Когда это будет и кто мой избранник — это я расскажу только накануне свадьбы. Я так люблю секреты и так люблю удивлять», — сказала звезда.

Кстати, Анастасия Волочкова пришла на мероприятие сильно постройневшей. Как ранее признавалась актриса, она почти ничего не ела, пока была на отдыхе в Греции. Там бывшая балерина загорала, купалась и, конечно, демонстрировала свои фирменные шпагаты.