«Можно упасть в море»: Волочкова сделала шпагат на движущемся катере

43-летняя балерина заявила, что это ее привычный образ жизни.

Не зря Анастасию Волочкову прозвали «королевой шпагатов». Она демонстрирует безупречную растяжку в самых неожиданных местах — на яхте, в ресторане и салоне красоты. Как-то в подобной позе Волочкова даже решилась проехать по Москве на машине. К счастью, на пассажирском сидении.

На днях же звезда призналась в еще более рискованном поступке. Во время недавнего отпуска на море Настя решилась на шпагат на движущемся на большой скорости катере.

«Я всегда так путешествую на любых катерах и яхтах. Я вообще живу в шпагате», — рассказала балерина.

При этом, Волочкова попросила не повторять ее трюк, так как он может быть опасен.

«Можно упасть в море, не дойдя до этих самых перил», — заметила Анастасия.

Напомним, Волочкова провела две недели на греческом курорте. А вернувшись в Москву, снова заскучала и надеется в ближайшее время вновь оказаться на море.