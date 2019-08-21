Внучка Назаровой станет обладательницей двухкомнатной квартиры звезды

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в одной из клиник, станет обладательницей двухкомнатной квартиры звезды на улице 2-й Пугачевской в Москве. Площадь жилья чуть более сорока квадратных метров. Квартиру Александра Назарова получила много лет назад от родного театра имени Ермоловой. В нем она проработала более сорока лет. Отметим, что девочке, которая стала наследницей, всего десять лет.

Кстати, в этой квартире Александра Назарова ранее жила со своим сыном Дмитрием и его супругой. К сожалению, ужиться с женщиной она не смогла и на время съехала в другую квартиру неподалёку, которую снимала. После смерти сына в 2011 году она вернулась в родные пенаты. В одной комнате жила дочь Саша, ставшая сиротой, а во второй ее звездная бабушка.

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Соседка актрисы Надежда Зверева рассказала, что после переезда звезда сериала «Моя прекрасная няня» затеяла ремонт. Купила девочке розовую кроватку и много игрушек. Судя по всему, также девочке, единственной наследнице, достанутся и три автомобиля бабушки. В ее собственности были старенькие «Жигули», малолитражный «Дэу Матиз», а также небольшой внедорожник «Сузуки Джимни», сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что десятилетняя девочка не приедет на похороны бабушки. Ребенок отдыхает в Анапе. При этом Саша Назарова очень переживает в связи со смертью бабушки, которую безумно любила. Подруга звезда ранее отмечала, что у девушки очень строптивый характер. Она уже считает себя самостоятельной, несмотря на возраст.