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Назарова работала до последнего, чтобы содержать 10-летнюю внучку-сироту

Какой будет судьба девочки неизвестно.

Назарова работала до последнего, чтобы содержать 10-летнюю внучку-сироту
Александра Назарова. Фото: globallookpress.com

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, накануне, 20 августа, из жизни ушла народная артистка России Александра Назарова. Родных у 79-летней звезды, кроме 10-летней внучки-сироты Саши, нет. Именно судьба девочки становится сегодня главным вопросом.

Александра Ивановна, дама уже в годах, в последние годы не просто хотела, но была вынуждена работать, чтобы содержать внучку, которая осталась у нее на руках в двухлетнем возрасте после странной смерти ее единственного сына Дмитрия. И девочка стала для звезды настоящей отдушиной.

В интервью журналистам актриса признавалась, что до сих пор не знает, что произошло с ее наследником, который постоянно просил у нее деньги. В экспертизе было сухо написано – след от одного укола. Молодой мужчина умер на лестничной площадке чужого дома. И из-за того, что сын умер, она очень злилась на него, пишет кр.ru.

После смерти Дмитрия его дочь оказалась в детском доме, туда ее сдала собственная мать и пропала. Актрисе удалось оформить опеку и забрать двухлетнюю малышку к себе. Звезда всегда переживала, что чего-то не додает внучке. Во время спектаклей с ней была няня, они делали вместе уроки. А в разговорах с бабушкой Саша иногда спрашивала, что будет, когда ее не будет.

«Я ей отвечаю какую-то очередную глупость… Это все проблематично. Завещание-то я написала давно», — рассказывала актриса.

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Назарова работала до последнего, чтобы содержать 10-летнюю внучку-сироту
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