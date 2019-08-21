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Гарри Галкин рассказал папе, где нужно прятаться от папарацци

Телеведущий и юморист разместил очередной смешной ролик, посвященный своим детям.

Гарри Галкин рассказал папе, где нужно прятаться от папарацци
Гарри Галкин дал совет отцу/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Телеведущий Максим Галкин на своей страничке в Instagram разместил забавный ролик, который посвящен его детям Гарри и Лизе. Сейчас юморист проводит с ними время на Рижском взморье в Латвии. В Дзинтари семейство, как известно, каждое лето снимает огромную виллу.

В начале ролика юморист спрашивает сына, чем он занимается. Ребенок в это время сидит и копается лопаткой в песке. «Ямку копаю», — отвечает он отцу. «А глубокую яму?» — спрашивает Максим Галкин. «Глубокую, очень глубокую», — говорит Гарри.

Между тем Максиму Галкину стало интересно, что ищет в яме его сын. На это Гарри Галкин отвечает: «Чтобы ты прятался от папарацци. Чтобы тебя не снимали. Запрыгнул в яму и тебя не видно. И папарацци тебя не заметят и не будут фоткать».

«Класс. Суперплан», — произнес на это Максим Галкин. В это время в кадре появляется Лиза Галкина. Она говорит отцу: «Пап, а давай мы будем строить с тобой мой город. Будем делать яму, будем делать тоннели, будем делать дома». На это Гарри Галкин произносит: «Нет, Лиза. Нам нужна очень глубокая яма сначала!»

Подписчики Галкина оставили под постом множество комплиментов в адрес Лизы и Гарри, впрочем, как всегда.

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Гарри ГалкинЛатвияЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Гарри Галкин рассказал папе, где нужно прятаться от папарацци
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