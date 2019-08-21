Лиза Галкина показала отцу свои модные сапожки и платье

На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилось забавное архивное видео. На кадрах можно увидеть девочку, которая демонстрирует своему отцу новый наряд. «Пап, у меня такие сапожки», — произносит Лиза Галкина и показывает свои черные сапоги. «Очень красивые», — подмечает супруг Аллы Пугачевой.

«Платье и обрати внимание на клипс», — продолжает хвастаться обновками довольная девочка. «Боже ты мой!» — только и смог произнести Максим Галкин.

«Лиза. Ну модница просто», — гласит надпись под видеозаписью. Все поклонники девочки отметили, что несмотря на юный возраст Лиза Галкина — настоящая выбражуля. При этом в ней уже сейчас заметны элементы женственности. Можно не сомневаться, что когда ребенок вырастет, то станет настоящей светской львицей.

Лиза и Гарри Галкины родились у их звездных родителей от суррогатной матери в 2013 году. Несмотря на солидный возраст Алла Пугачева не испугалась нового материнства. Сегодня Пугачева и Галкин безумно счастливы рядом со своими детьми. Этим летом они отдыхают вместе с ними в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы, где семейство снимает шикарную виллу.