Собчак пожаловалась на заговоры вокруг их романа с Богомоловым

Светская львица Ксения Собчак в Instagram рассказала забавную историю, которая случилась в ее жизни. Как она сказала, некоторые люди привыкли видеть всегда себя в центре событий. Она считает это опасной вещью и первым шагом к потере адекватности.

Несколько дней назад вместе со своим нынешним возлюбленным Константином Богомоловым она приехала на встречу. При этом собеседника своего возлюбленного она не знала. Звезда скромно сидела в сторонке. Она дождалась конца встречи, и они благополучно уехали.

Между тем собеседник Богомолова подробно описал встречу своими глазами. В его рассказе, Собчак специально приехала вместе с Богомоловым, чтобы лучше подготовиться к спору. «Мои взгляд в телефон «расшифровался» как отсыл смсок через стол моему другу. Со стороны это было феерически нелепо, так как мы реально не уделили этому человеку до встречи никакого времени. Зато много — после. И такое — не редкость!» — заявила светская львица.

Собчак заявила, что никогда ни с кем не советуется, что и о ком писать. Но и к другим она не лезет. При этом она считает, что у многих приняты «семейные заговоры» и они это приписывают почему-то другим. В частности, ей.